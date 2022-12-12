село Замлыновка, село Замлыновка, Рахновецкая волость, Ушицкий уезд (на 1905) — Familio

Замлыновка

Рахновецкая волость, Ушицкий уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ушицкий уезд, Рахновецкая волость
Замлыновка81496308
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