посёлок Юрково, посёлок Юрково, Черкаська область (на 2018) — Familio

Юрково

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Звенигородский уезд, Богачевская волость
430. Юрковка, село бывшее государственное, при речке Шполке, дворов 425, жителей 2023, церковь православная, школа, 3 питейных дома, 20 ветряных мельниц, 3 маслобойных за Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Звенигородский уезд, Ерковская волость
Юрковка село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27277Юрковеселищер-н Звенигородськийсільрада Боровиківська
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