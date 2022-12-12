Белёв
Кормянский район, Гомельская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
42Фол. Белев-Малыйпроселочнойр. Сожемещ. С. Быковскому и др. пр. и к. 2516Новосельск. пр. 9417
56Фол. Белевпроселочнойколодценасл. дв. Г. Случановского, кат. 154Журавичск. р.-к. 9843
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Белев7
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Белёв12