село Алексеевка, село Алексеевка, — Familio

Алексеевка

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Щорсовка
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Ново-Троицкая волость
273. Алексеевка, деревня бывшая государственная, дворов 97, жителей 678, лавка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Херсонська область
А-46424Олексіївкаселор-н Генічеськийсільрада Щорсівська
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