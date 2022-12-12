деревня Шипино, деревня Шипино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Шипино

Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7589Шипино, д. каз.при колодце и пруде.235207489
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Борисоглебская волость
237. Шипино, деревня бывшая государственная, дворов 27, жителей 135, свечно-сальн. зав.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Борисоглебская волость
д. ШипиноII. Павловское общество1261534Троицкий в Бору приход
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Борисоглебский район
385335Шипинодеревня57°16'с.ш.39°06'в.д.O-37-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Борисоглебский муниципальный район, Борисоглебское сельское поселение
78606407301д Шипинодеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close