Старый Кашир
Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2016Старый Кашир (Кашир-Камышлы), деревня.при рч. Каширке.7012111341343Т. 306 - 303. Тп. 35 - 40. — Мечеть 1. Волостное правление. Училище. Мельниц водяных 2. Лавок 3. Базары по средам.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1266. Старый Кашир (Кашир-Камышлы), деревня бывшая государственная, при речке Каширке, дворов 134, жителей 680, волостное правление (уездный город в 70 верстах), мечеть, Показать все
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
13Новый Кашир, д. при реч. Каширке, прос. дор., мечеть68736100104Земледелие
20Старый Кашир, дер. при реч. Каширке, прос. дор., 2 мечети, 2 х.-з. маг., вин. и 4 бак. лав., баз. по пятниц.687210620608Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
190053Старый Каширсело55°10'52°33'N-39-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Сармановский муниципальный район, Старокаширское сельское поселение
92653468101с Старый Каширсело
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