посёлок городского типа Вишневец, посёлок городского типа Вишневец, Тернопільська область (на 2018) — Familio

Вишневец

Тернопільська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Кременецкий уезд, Вишневецкая волость
925. Вишневец (Новый и Старый Вишневец), местечко бывшее владельческое, при реке Горыне (на прав. берегу Старый, на лев. — Новый), дворов 97, жителей 665, волостное правл Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Тернопільська область
А-22477Вишнівецьселище міського типуцентр селищної радир-н ЗбаразькийВишнівецька селищна рада
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