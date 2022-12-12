село Кисляк, село Кисляк, Вінницька область (на 2018) — Familio

Кисляк

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Гайсинский уезд, Кислякская волость
603. Кисляк, село бывшее государственное, при речке Соби, дворов 95, жителей 1100, в. правл. (уездный город в 3 верстах), церковь православная, школа, 2 питейных дома, во Показать все

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Гайсинский уезд, Кислякская волость
Кисляк25614184-

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-1345Кислякселор-н Гайсинськийсільрада Карбівська
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