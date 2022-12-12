село Закаринье, село Закаринье, Слободской муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Закаринье

Слободской муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Слободской уезд
12947Закаринское, с. каз.при безымянном ключе.272741118Церквей православных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Слободской уезд, Ярославская волость
1254. Закаринское, село бывшее государственное, при кл. Сенчихе, дворов 2, жителей 12, церковь православная, торжки: 18-го янв., 9-го мая, 8-го сент., 19-го окт. и 6-го д Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Слободской район
20095Закариньесело58°38'50°35'O-39-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Слободской муниципальный район, Закаринское сельское поселение
33635412101с Закариньесело
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