деревня Живиловка, деревня Живиловка, Клюсово-Зачепиловская волость, Кобелякский уезд (на 1900) — Familio

Живиловка

Клюсово-Зачепиловская волость, Кобелякский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
1386Живиловка, д. вл.при р. Воскле.20325127135Заводов 2.
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Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Клюсово-Зачепиловская волость
9.0Жевиловка деревняЖевиловское крестьян собственников1266666139245220465
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