Блештены
Единецкий район (на 2017)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1144Блещеноуцы, д. вл.при р. Раковце.65—100302260Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
811. Блещеноуцы, село царан, при ручье Богде, дворов 127, жителей 653, церковь православная, лавка
Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года
Русское названиеМолдавское название
БлештеньBleşteni