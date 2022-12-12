село Кинашев, село Кинашев, Вінницька область (на 2018) — Familio

Кинашев

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Брацлавский уезд, Холодовская волость
443. Кинашев, село бывшее владельческое, при речке Сильнице, дворов 177, жителей 1144, церковь православная, 2 питейных дома

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Брацлавский уезд, Холодовская волость
Кинашев4381870178

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2304Кинашівселоцентр сільської радир-н Тульчинськийсільрада Кинашівська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close