Глембочино
Себежский муниципальный район, Псковская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
352. Глембочно, деревня бывшая владельческая, при озере Глубоком, дворов 2, жителей 14, волостное правление (уездный город в 14 верстах), школа, больница
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
18ГлембочиноимениеГлембочино, озероСебежского, римско-католическогоГ. Куковичу, двор. , кат.1
126Глембочинскоеволостное правлениеГлембочино, озероГлембочинского, православногокрестьянам Глембочинской волости1
127Глембочинскоенародное училищеГлембочино, озероГлембочинского, православногокрестьянам Глембочинской волости1
128Глембочинскийбывший приемный покойГлембочино, озероГлембочинского, православногокрестьянам Глембочинской волости1
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
55015Глембочинодеревня56°11'с.ш.28°23'в.д.O-35-141
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
58654471281д Глембочинодеревня