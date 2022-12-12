деревня Глембочино, деревня Глембочино, Себежский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Глембочино

Себежский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Себежский уезд, Глембочинская волость
352. Глембочно, деревня бывшая владельческая, при озере Глубоком, дворов 2, жителей 14, волостное правление (уездный город в 14 верстах), школа, больница

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Себежский уезд, Глембочинская волость
18ГлембочиноимениеГлембочино, озероСебежского, римско-католическогоГ. Куковичу, двор. , кат.1
126Глембочинскоеволостное правлениеГлембочино, озероГлембочинского, православногокрестьянам Глембочинской волости1
127Глембочинскоенародное училищеГлембочино, озероГлембочинского, православногокрестьянам Глембочинской волости1
128Глембочинскийбывший приемный покойГлембочино, озероГлембочинского, православногокрестьянам Глембочинской волости1

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Себежский район
55015Глембочинодеревня56°11'с.ш.28°23'в.д.O-35-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Себежский муниципальный район, Себежское сельское поселение
58654471281д Глембочинодеревня
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