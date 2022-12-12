деревня Бурлиха, деревня Бурлиха, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Бурлиха

Мошковский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Томский уезд, Ояшинская волость
24Участ. Бурлихинский14814885

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Мошковский район
63533Бурлихадеревня55°32'83°57'N-44-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Мошковский муниципальный район, Сельское поселение Балтинский сельсовет
50638402106д Бурлихадеревня
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