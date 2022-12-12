деревня Сергеевка, деревня Сергеевка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Сергеевка

Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2677Сергеева (Сергушкина), деревня.при ключе.935075251246Б. Пчеловодство, делание колес, ободьев, лесной промысел.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Араслановская волость
1369. Сергуткина (Сергеева), деревня бывшая государственная, при речке Нугуше, дворов 64, жителей 547

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Араслановская волость
24Сергеева, д. на кл. Улямат, х.-з. маг., мечеть, 2 бак. лав.7531119307275Лесной промысел

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Мелеузовский район
524231Сергеевкадеревня53°04'00"56°29'00"N-40-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Мелеузовский муниципальный район, Сельское поселение Нугушевский сельсовет
80641460111д Сергеевкадеревня
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