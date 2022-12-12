деревня Паледи, деревня Паледи, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Паледи

Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Минецко-Старско-Горская волость
49Паледи (дер.)3-го стана, 2-го зем. уч.Пестовского373711611923592131земледелиелесные заработкиХлебо-запасный магазин, смежна с деревней Александрово.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Хвойнинский район
313377Паледидеревня58°56'00"34°44'00"O-36-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Минецкое сельское поселение
49645425121д Паледидеревня
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