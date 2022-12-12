село Ивановское, село Ивановское, Ивановская волость, Сычевский уезд (на 1904) — Familio

Ивановское

Ивановская волость, Сычевский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Сычевский уезд
10823Ивановское, с. вл.при рч. Качне.30729125143Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Сычевский уезд, Ивановская волость
533. Ивановское, село бывшее владельческое, при реке Качне, дворов 25, жителей 175, волостное правление, церковь православная, часовня, ярмарка 26 августа.

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Сычевский уезд, Ивановская волость
194ИвановскоеВладельческая усадьба3032100106Церковь, церковно-приходская школа, ярмарка 26 августа.
195ИвановскоеДеревня30113
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