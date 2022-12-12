Ивановское
Ивановская волость, Сычевский уезд (на 1904)
- Статус
- не существует
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10823Ивановское, с. вл.при рч. Качне.30729125143Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
533. Ивановское, село бывшее владельческое, при реке Качне, дворов 25, жителей 175, волостное правление, церковь православная, часовня, ярмарка 26 августа.
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
194ИвановскоеВладельческая усадьба3032100106Церковь, церковно-приходская школа, ярмарка 26 августа.
195ИвановскоеДеревня30113