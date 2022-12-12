село Варваровка, село Варваровка, — Familio

Варваровка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Старобельский уезд
3170Варваровка, слоб. вл.при колодцах на овраге Володином.4595326934931Церковь православная 1. Ярмарок 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Варваровская волость
653. Варваровка, слобода бывшая владельческая, дворов 385, жителей 1968, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, молитвенный дом, постоялы Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13080Варварівкаселоцентр сільської радир-н Кремінськийсільрада Варварівська
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