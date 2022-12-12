село Волчий Враг, село Волчий Враг, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Волчий Враг

Тамалинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Чембарский уезд
1697Волчий овраг (Чембарские хутора), с. каз.при ручейке.2027110497514Церковь православная 1. Маслобоень 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Волчье-Вражская волость
940. Вилчий-Враг, село бывшее государственное, при речке Маче, дворов 178, жителей 1081, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Тамалинский район
47053Волчий Врагсело52°46'43°24'N-38-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Тамалинский муниципальный район, Сельское поселение Волче-Вражский сельсовет
56658410101с Волчий Врагсело
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