Столпово
Перемышльский муниципальный район, Калужская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3847Красное (Столпово), С. вл.при р. Оке и рч. Выссе.2042886149Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
851. Столпово (Красное), село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 43, жителей 225, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65446Столповосело54°26'36°06'N-37-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Перемышльский муниципальный район, Сельское поселение село Калужская опытная сельскохозяйственная станция
29632412146с Столповосело