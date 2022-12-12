Понятовка
Одеська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2667Попятовка, мест. вл.на балке Карповом Яру и балке Большой Свиной.50станов. кварт.137407401Церковь православная 1. Базары.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
692. Понятовка, местечко бывшее владельческое, при балке Свиной, дворов 165, жителей 797, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, церковь Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17423Понятівкаселоцентр сільської радир-н Роздільнянськийсільрада Понятівська