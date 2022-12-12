село Шопша, село Шопша, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Шопша

Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
915Шопша, с. вл.при рч. Шопше, пруде и колодцах.261534150152Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость
654. Шопша, село бывшее владельческое, при речке Шопше, дворов 28, жителей 154, волостное правление (уездный город в 26 верстах), церковь православная, 3 постоялых двора. Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район
3242Шопшасело57°25'с.ш.39°39'в.д.O-37-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Шопшинское сельское поселение
78612490101с Шопшасело
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