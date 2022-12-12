Аралбаево
Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
783Аралбаева (Канеева), д. башк.при р. Сакмаре.1378853169178Мечеть 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
629. Аралбаева (Каниева), деревня бывшая государственная, при реке Сакмаре, дворов 67, жителей 428, мечеть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
524937Аралбаеводеревня52°10'00"57°53'00"N-40-140
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Зилаирский муниципальный район, Сельское поселение Верхнегалеевский сельсовет
80627410106д Аралбаеводеревня