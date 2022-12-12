деревня Сугат, деревня Сугат, Талицкий, Свердловская область (на 2019) — Familio

Сугат

Талицкий, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2700Сугат большой, дер.при рч. Сугате.796207369Почтовая станция. Телеграфное отделение. Этап.
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2701Сугат малый, дер.при рч. Сугате.796253549
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Чупинская волость
948. Сугат Малый, деревня бывшая государственная, при речке Сугате, дворов 52, жителей 264, волостное правление (уездный город в 69 верстах)
951. Сугат Большой, деревня бывшая государственная, при речке Сугате, дворов 30, жителей 171, почтовая станция, телегр., этап.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Талицкий район
692835Сугатдеревня57°05'с.ш.63°44'в.д.O-41-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Талицкий
65724000381д Сугатдеревня
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