деревня Шадрино, деревня Шадрино, Идринский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Шадрино

Идринский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Минусинский уезд, Салбинская волость
2268Шадрина, д. (п. уч. Шадринский, 230 дол.), на рч. Караскире 7822720115

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Идринский район
166406Шадринодеревня54°42'91°58'N-46-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Идринский муниципальный район, Сельское поселение Романовский сельсовет
4617440126д Шадрино#Н/Д
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