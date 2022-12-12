село Высокое, село Высокое, Унечский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Высокое

Унечский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Стародубский уезд
3197Высокое, с. каз., казач. и вл.при рч. Стечне.25540146170Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Стародубский уезд, Гарцовская волость
886. Высокое, село бывшее государственное и владельческое, при речке Стешне, дворов 51, жителей 349, церковь православная, ветряная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Унечский район
67591Высокоесело52°45'с.ш.32°55'в.д.N-36-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Унечский муниципальный район, Высокское сельское поселение
15658416101с Высокоесело
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