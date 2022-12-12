железнодорожный разъезд Аячи, железнодорожный разъезд Аячи, Сковородинский муниципальный район, Амурская область (на 2019) — Familio

Аячи

Сковородинский муниципальный район, Амурская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожный разъезд
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Амурская область, Сковородинский район
198668Аячиж.-д.рзд.(нп)54°05'00"121°41'00"N-51-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Амурская область, Сковородинский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Ерофей Павлович
10649155111ж/д рзд Аячижелезнодорожный разъезд
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