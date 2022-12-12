деревня Старая Мельница, деревня Старая Мельница, Lauderu pagasts, Ludzas novads (на 2021) — Familio

Старая Мельница

Lauderu pagasts, Ludzas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Люцинский уезд, Истрская волость
48Мельницаст.Истрянка, рекаЛяудерского, православногоЛяудерскому сельскому обществу6

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Ludzas novads, Lauderu pagasts
Staraja Meļņica100151020ciemsEKS
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