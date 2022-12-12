слобода Калачинская, слобода Калачинская, Пригородно-Слободская волость, Кирсановский уезд (на 1911) — Familio

Калачинская

Пригородно-Слободская волость, Кирсановский уезд (на 1911)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
1197Калачинская, слоб. каз.при рч. Пурсовке.22850816921791Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Пригородно-Слободская волость
493. Калачинско-Горская, слобода бывшая государственная, при речке Пурсовке, дворов 707, жителей 4710., волостное правление, станция железнодорожная Кирсанов.

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Пригородно-Слободская волость
Калачино горское—общество«Кирсановская» поч.-телег. контора22
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