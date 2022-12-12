село Чукраклы, село Чукраклы, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Чукраклы

Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
58Чукраклы (Чукралы), деревня.при р. Деме.552348140109Б. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 2. Пчеловодство, плетение лаптей и плотничество.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Казангуловская волость
378. Чукраклина, деревня бывшая государственная, при реке Деме, дворов 32, жителей 209, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Казангуловская волость
74Чукраклы, д. при р. Деме, мечеть, х.-з. магазин1102048129131Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Чишминский район
519928Чукраклысело54°21'00"55°19'00"N-40-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Чишминский муниципальный район, Сельское поселение Дурасовский сельсовет
80657425106с Чукраклысело
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