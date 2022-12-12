Чукраклы
Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
58Чукраклы (Чукралы), деревня.при р. Деме.552348140109Б. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 2. Пчеловодство, плетение лаптей и плотничество.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
378. Чукраклина, деревня бывшая государственная, при реке Деме, дворов 32, жителей 209, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
74Чукраклы, д. при р. Деме, мечеть, х.-з. магазин1102048129131Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
519928Чукраклысело54°21'00"55°19'00"N-40-051
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80657425106с Чукраклысело