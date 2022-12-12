деревня Окунинов, деревня Окунинов, Остерский уезд, Черниговская губерния (на 1886) — Familio

Окунинов

Остерский уезд, Черниговская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Остерский уезд
2621Окунинов (Окунинова), д. каз.при оз. Окунинове.342379220225
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Остерский уезд, Сорокошичская волость
800. Окунинов, деревня бывшая государственная, при оз, Окунинове дв. 99, жителей 553, питейный дом
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