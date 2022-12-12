деревня Кашаны, деревня Кашаны, Кричевский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Кашаны

Кричевский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Чериковский уезд, Кошанская волость
581. Кошаны, село бывшее государственное, при речке Черной Натоп, дворов 42, жителей 380, волостное правление, церковь православная. В 6 верстах — погост Онуфриев, церков Показать все

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Малятичская волость
6Село Кошаныпроселочнойрек. Черной НатопеКошанскому с. о. 75260269Кошанского пр. 10042

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Кричевский район, Лобковичский сельсовет
д Кашаны42

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Кричевский район, Лобковичский сельсовет
д. Кашаны27
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