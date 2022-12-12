Кашаны
Кричевский район, Могилёвская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
581. Кошаны, село бывшее государственное, при речке Черной Натоп, дворов 42, жителей 380, волостное правление, церковь православная. В 6 верстах — погост Онуфриев, церков Показать все
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
6Село Кошаныпроселочнойрек. Черной НатопеКошанскому с. о. 75260269Кошанского пр. 10042
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Кашаны42
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Кашаны27