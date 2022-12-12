хутор Большая Федоровка, хутор Большая Федоровка, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Большая Федоровка

Красносулинский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Донецкий округ
251Большой Федоровский, пос. вл.при р. Кундрючьей.5028119118
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Черкасский округ, Федоровская волость
446Больше-Федоровский поселок, Федоровской волости, при реке Кундрючье30053710781048Волостное правление, сельское правление, 1 церковь, церк.-прих. шк;., приходское училище6464

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Красносулинский район
49611Большая Федоровкахутор47°58'00"40°22'00"L-37-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Красносулинский муниципальный район, Владимировское сельское поселение
60626410106х Большая Федоровкахутор
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