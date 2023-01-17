деревня Новопрудцы, деревня Новопрудцы, Лидская волость, Лидский уезд (на 1905) — Familio

Новопрудцы

Лидская волость, Лидский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Лидская волость
Новолрудцы, вод. мел. (Садовского), р. Лидзия, жит. 9(6 м. 3 ж.), дес. —, у. гор. 3 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 3 в., ст. ж. д. Лида 2 в.
Новопрудцы, д., р. Лидзея, жит. 379 (102 м. 113 ж.), дес. 183, раз. см. предыдущ.
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