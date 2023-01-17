Населенное место

Новолрудцы, вод. мел. (Садовского), р. Лидзия, жит. 9(6 м. 3 ж.), дес. —, у. гор. 3 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 3 в., ст. ж. д. Лида 2 в.