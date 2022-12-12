деревня Старые Пересуды, деревня Старые Пересуды, Демидовский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Старые Пересуды

Демидовский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Поречский уезд
9136Пересуды старые, д. каз.при колодцах.144062126Почтовая станция.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Поречский уезд, Семеновская волость
446. Старый Пересуд, деревня бывшая государственная, дворов 17, жителей 110, почтовая станция, лавка

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Поречский уезд, Семеновская волость
429Старые ПересудыДеревня14237277

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Демидовский район
177081Старые Пересудыдеревня55°12'00"31°43'00"N-36-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Демидовский муниципальный район, Титовщинское сельское поселение
66611490421д Старые Пересудыдеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close