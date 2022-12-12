Старые Пересуды
Демидовский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9136Пересуды старые, д. каз.при колодцах.144062126Почтовая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
446. Старый Пересуд, деревня бывшая государственная, дворов 17, жителей 110, почтовая станция, лавка
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
429Старые ПересудыДеревня14237277
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
177081Старые Пересудыдеревня55°12'00"31°43'00"N-36-028
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66611490421д Старые Пересудыдеревня