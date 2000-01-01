населённый пункт Описчала — Familio

Описчала

Статус
жилой
Тип
населённый пункт
Варианты названий
Gökçe
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Здесь постепенно будет формироваться список официальных справочников, в которых упоминается населённый пункт, — если такие справочники окажутся доступными. Справочники дают представление о том, как населённый пункт менялся и в исторической, и в юридической/формальной перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населённого пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населённом пункте — и так далее.

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