село Хамавюрт, село Хамавюрт, Хасавюртовский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Хамавюрт

Хасавюртовский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Хасав-Юртовский округ
621Хамау-юрт.на правом берегу р. Аксай.42121114кумыки чеченцысуннитыМечеть. В 4 верстах вверх по реке - место Старого Аксая.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Хасавюртовский район
139788Хамавюртсело43°17'46°26'K-38-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Хасавюртовский муниципальный район, Сельское поселение село Хамавюрт
82654488101с Хамавюртсело
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