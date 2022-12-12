деревня Букарёво, деревня Букарёво, Истра, Московская область (на 2019) — Familio

Букарёво

Истра, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Звенигородский уезд
2964Букарево, сц. вл.при р. Молоще.2611176867
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Звенигородский уезд, Лучинская волость
1038. Букарево, деревня бывшая владельческая, дворов 17, жителей 152, 6 столярн. зав.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Звенигородский уезд, Лучинская волость
Дер. Букарево317728Усадьба Миронова.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Истра
17117Букарёводеревня55°57'с.ш.36°44'в.д.N-37-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Истра
46733000170д Букарёводеревня
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