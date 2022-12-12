посёлок Кучуково, посёлок Кучуково, Зырянский муниципальный район, Томская область (на 2019) — Familio

Кучуково

Зырянский муниципальный район, Томская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Маринский округ
2325Кучуковы (Куцугаллы), юрты инород.при курье Кучуковке, близь р. Чулыма.1888772316
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Томская область, Зырянский район
135449Кучуковопосёлок56°58'с.ш.87°02'в.д.O-45-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Томская область, Зырянский муниципальный район, Чердатское сельское поселение
69620440106п Кучуковопоселок
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