деревня Чагина, деревня Чагина, Выхинская волость, Московский уезд (на 1913) — Familio

Чагина

Выхинская волость, Московский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
37Чагина, д. вл.при р. Москве.1051999113
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Московский уезд, Царицынская волость
162. Чагино, деревня бывшая владельческая, при реке Москве, дворов 27, жителей 241, канит. зав.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Выхинская волость
Дер. Чагино1310Московско-Курская железная дорога, станция Люблино. 662
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