село Михельполье, село Михельполье, Тимский уезд, Курская губерния (на 1886) — Familio

Михельполье

Тимский уезд, Курская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Тимский уезд
2509Михельполье, с. вл.при р. Сейме.251775439416Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Тимский уезд, Михельпольская волость
1127. Михельполье, село бывшее владельческое, при речке Плоской, дворов 88, жителей 685, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, лавка. В Показать все
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