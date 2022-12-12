деревня Янополье, деревня Янополье, Хотимский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Янополье

Хотимский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Березковская волость
23Фол. Янопольепочтовойруч. Благовокн. С. Н. Мещерскому, прав. 12014Бохановского пр. 16040
45уроч. при им. Янополье проселочнойр. Бесядикр. в числе 20 человекЧернявск. прав. 16040
46уроч. при им. Янополье проселочнойр. Бесядикр. в числе 33 человекЧернявск. прав. 16040

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Хотимский район, Березковский сельсовет
д Янополье109

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Хотимский район, Берёзковский сельсовет
д. Янополье75
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