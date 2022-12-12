агрогородок Полецкишки, агрогородок Полецкишки, Вороновский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Полецкишки

Вороновский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Виленская губерния, Лидский уезд, Александровская волость
146. Полеукишки, деревня бывшая владельческая, при ручье Ольчухне, дворов 18, жителей 257, волостное правление (уездный город в 35 верстах), школа, питейный дом. В 7 верс Показать все

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Вороновский район, Погородненский сельсовет
аг. Полецкишки154
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close