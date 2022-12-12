деревня Большой Осиновик, деревня Большой Осиновик, Устюженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Большой Осиновик

Устюженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Устюженский уезд, Никифоровская волость
55Осиновик (пог.)1-го стана, 5-го зем. уч.Церковн. земля44459163+церковная службаручей Ижина. Церковь, смежен с селом Осиновик.
56Осиновик Большой (с.)1-го стана, 5-го зем. уч.Осиновского31478693179163см.земледелиеручей Ижина. Ц.-пр. школа, хлебо-запасный магазин, ярмарка 29 июня, смежно с погостом Осиновик.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Устюженский район
36620Большой Осиновикдеревня58°42'с.ш.36°31'в.д.O-37-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Никифоровское сельское поселение
19650428111д Большой Осиновикдеревня
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