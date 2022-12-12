Алентьевка
Балтайский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
994Гусиная Лапа (Красная Гора, Алентьевка), сц. вл.при р. Грязнухе.903230120118Ярмарок 2. Базар. Мельница 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
409. Алентьевка, деревня бывшая владельческая, при речке Грязнухе, дворов 42, жителей 255, часовня, лавки, водяная мельница, 2 ярмарки, базар
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
301461Алентьевкасело52°36'с.ш.46°25'в.д.N-38-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63609430106с Алентьевкасело