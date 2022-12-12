село Телешеука, село Телешеука, Дондюшанский район (на 2017) — Familio

Телешеука

Дондюшанский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Сорокский уезд
716Телешевка, д. вл.при балке безымянной.542056169170Почтовая станция.
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Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Дондюшанский район
ТелешеукаTeleşeuca
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