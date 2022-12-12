село Михайловское, село Михайловское, Белгородский уезд, Курская губерния (на 1886) — Familio

Михайловское

Белгородский уезд, Курская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Белгородский уезд
450Михайловское (Пески, Вознесенское), с. каз. и вл.при р. Северном Донце и оз. Круглом.11645154149Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Белгородский уезд, Пушкарская волость
144. Михайловское (Пески), село бывшее владельческое и государственное, при реке Северном Донце, дворов 171, жителей 489, церковь православная, учит. семинария, 2 лавки, Показать все
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