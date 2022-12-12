деревня Серково, деревня Серково, Вятская волость, Даниловский уезд (на 1901) — Familio

Серково

Вятская волость, Даниловский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Даниловский уезд
1289Серково, д. каз.при р. Ухтоме.382101332
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Даниловский уезд, Вятская волость
848. Серково, деревня бывшая государственная, дворов 8, жителей 44, санн. зав.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Даниловский уезд, Вятская волость
д. Серково II. Вятское общество20288Вятский, Успенской церкви приход
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