агрогородок Большие Эйсмонты, агрогородок Большие Эйсмонты, Берестовицкий район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Большие Эйсмонты

Берестовицкий район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Гродненский уезд, Богородицкая волость
4. Великие Эйсымонты, деревня бывшая государственная, дворов 4, жителей 29, костел, лавка, ярмарка

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Гродненский уезд, Богородицкая волость
Вел.-ЭйсымонтыДеревня99234630Лунна
Вел.-ЭйсымонтыОколица997234630Лунна

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Берестовицкий район, Эйсмонтовский сельсовет
д Большие Эйсмонты763

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Берестовицкий район, Эйсмонтовский сельсовет
аг. Большие Эйсмонты199
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