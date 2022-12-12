Большие Эйсмонты
Берестовицкий район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
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Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
4. Великие Эйсымонты, деревня бывшая государственная, дворов 4, жителей 29, костел, лавка, ярмарка
Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года
Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Вел.-ЭйсымонтыДеревня99234630Лунна
Вел.-ЭйсымонтыОколица997234630Лунна
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Большие Эйсмонты763
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Большие Эйсмонты199