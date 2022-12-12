деревня Березовый Рядок, деревня Березовый Рядок, Осташковский, Тверская область (на 2019) — Familio

Березовый Рядок

Осташковский, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Осташковский уезд
9020Березовский Рядок (Нежилой конец), пог.при оз. Селигере.614783223Церковь православная 1. Ярмарка 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Осташковский уезд, Петровщинская волость
994. Березовский Рядок, село бывшее владельческое, при озере Селигере, дворов 2, жителей 8, волостное правление (уездный город в 54 верстах), 2 церкви православных, школа Показать все

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Осташковский уезд, Петровщинская волость
3Березовский рядок14¾

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Осташковский район
108833Березовый Рядокдеревня57°18'32°47'O-36-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Осташковский
28752000134д Березовый Рядокдеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close