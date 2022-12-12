Березовый Рядок
Осташковский, Тверская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9020Березовский Рядок (Нежилой конец), пог.при оз. Селигере.614783223Церковь православная 1. Ярмарка 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
994. Березовский Рядок, село бывшее владельческое, при озере Селигере, дворов 2, жителей 8, волостное правление (уездный город в 54 верстах), 2 церкви православных, школа Показать все
Список населенных мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
3Березовский рядок14¾
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
108833Березовый Рядокдеревня57°18'32°47'O-36-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28752000134д Березовый Рядокдеревня